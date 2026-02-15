Santiago del Estero «Investigan el verdadero responsable del cultivo ilegal de marihuana hallado en una finca»

La Justicia Federal avanza en la investigación por el cultivo ilegal de marihuana descubierto el 9 de febrero, cuando efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 1.200 plantas en una finca y detuvieron a Diego Martín Gutiérrez Medina, quien recientemente obtuvo el beneficio de arresto domiciliario.

Mientras sus abogados aseguran que el detenido no tiene vínculo con el hecho, la causa ahora pone el foco en un misterioso sujeto identificado como “Claudio”, señalado como presunto propietario del lugar.

El operativo fue ordenado por el juez federal Sebastián Argibay junto al fiscal Pedro Simón, tras un mes de tareas de inteligencia.

La investigación incluyó el uso de drones para detectar un invernadero oculto, con infraestructura camuflada en una finca poco visible.

Según trascendió, el presunto dueño habría llegado al lugar en moto el día del allanamiento y se retiró rápidamente. Ahora, con el único imputado fuera de prisión, la Justicia busca avanzar sobre el verdadero responsable del emprendimiento ilegal.

