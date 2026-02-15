Meliponas en el Chaco: miel ancestral, producción sustentable y legado regional

En distintas zonas del norte argentino, especialmente en el Chaco, crece el interés por las meliponas, también conocidas como abejas sin aguijón. Estas pequeñas polinizadoras nativas no solo producen una miel de sabor intenso y particular, sino que también cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental y la biodiversidad regional.

La práctica de la meliponicultura —cría racional de meliponas— se consolida como una alternativa productiva sustentable, con fuerte arraigo cultural y creciente proyección económica.

Un productor que apuesta al legado

En la localidad de Machagai, el productor Juan Carlos Gerzel, ex concejal con mandato cumplido, se dedica a la cría de estas abejas nativas. Con visión emprendedora, Gerzel impulsa la producción de miel de melipona como un producto diferenciado, de alta calidad y con valor agregado.

“La miel de melipona es más que un producto, es un legado para la región”, destacan quienes promueven esta actividad que combina tradición, conocimiento técnico y compromiso ambiental.

¿Por qué es t an especial la miel de melipona?

A diferencia de la miel tradicional de Apis mellifera, la miel de meliponas:

Tiene mayor contenido de humedad

Presenta un sabor más ácido y aromático

Es utilizada tradicionalmente con fines medicinales

Se produce en menor cantidad, lo que la hace más exclusiva

En comunidades del norte argentino y de América Latina, esta miel es valorada por sus propiedades antimicrobianas y cicatrizantes, además de su uso en afecciones respiratorias y digestivas.

Impacto ambiental y económico

Las meliponas son fundamentales para la polinización de especies nativas del monte chaqueño, lo que favorece la regeneración natural y la producción agrícola local. Su manejo no implica riesgos para las personas, ya que carecen de aguijón funcional, lo que facilita su cría en ámbitos rurales e incluso urbanos.

El desarrollo de esta actividad representa una oportunidad para pequeños productores, promoviendo la diversificación económica y la conservación de especies autóctonas.

En tiempos donde la sustentabilidad es clave, las meliponas emergen como símbolo de producción responsable, identidad regional y respeto por la naturaleza.

Sin dudas, una historia que demuestra que en el corazón del Chaco, la miel también puede ser cultura y futuro.

