NACIÓ EL HIJO DE FERNANDO GAGO Y VERÓNICA LAFFITTE: «SÓLO DIOS SABE CUÁNTO TE SOÑAMOS»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Luego de cuatro años en pareja, el exfutbolista y la modelo recibieron a Joaquín, su primer hijo juntos. Conocé todos los detalles del nacimiento.
Verónica Laffitte y Fernando Gago celebran la llegada de su primer hijo en común. Laffitte anunció con alegría el nacimiento de Joaquín, un evento que marca un nuevo capítulo en la historia de la pareja.
La noticia fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen al aire en Mediodía Bien Arriba, el programa conducido por Carlos Monti en la TV Pública. Poco después del anuncio, Laffitte compartió las primeras imágenes del bebé a través de sus redes sociales.
“Podemos confirmar que acaba de nacer el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte. Nació en Argentina, fue una cesárea programada y pesó 3.410 kg”, informó el periodista Etchegoyen.
La mujer del exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una tierna imagen de los piecitos del niño, acompañada de un mensaje cargado de emoción y significado: «Bienvenido Joaquín, amor de nuestras vidas«. Además, Laffitte profundizó en el valor de la llegada del bebé a la familia: «Nuestra felicidad es infinita, llegaste a dar tanto amor a esta familia. Solo Dios sabe cuánto te soñamos«, para luego compartir una postal familiar tomada minutos después del nacimiento de Joaquín.
El inicio de la relación entre Fernando Gago y Verónica Laffitte salió a la luz pública en 2021 de una manera sumamente escandalosa. La controversia se centró en la infidelidad de Gago a su entonces esposa, Gisela Dulko, madre de sus tres hijos.
El tema fue revelado en detalle por Cinthia Fernández en el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece). La panelista comenzó explicando la dinámica social del conflicto: “El tema es que él le fue infiel con su mejor amiga y ese grupito de amigos pertenecía al grupo de papis del colegio. Estamos hablando de un cuarteto”.
Con los nombres ya descubiertos, Fernández informó: “Son Fernando Gago y Gisela Dulko. Se separaron, lamentablemente. Él le fue infiel con una señorita que se llama Verónica, que tiene una escuela de danza en Nordelta”.
Cinthia Fernández detalló el duro momento que habría vivido la extenista al encontrar a Gago in fraganti con su amante en la propia casa que compartían. El escenario de la infidelidad se centró en un entorno social muy específico: “Todo esto transcurre en entre el Barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban al colegio y los tuvo que sacar y, aparentemente, los cambió a un colegio de San Isidro, hablo de Gisela”, indicó.
Dando detalles del momento preciso en que Dulko descubrió la infidelidad, la bailarina relató: “Ella los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puerta y estaban Fernando y esta chica Verónica”, lo que provocó la indignación de las otras panelistas. Yanina Latorre calificó la situación como: “Son dos perversos. Háganlo en otro lado”.
Cinthia Fernández cerró el segmento asegurando que Verónica Laffitte también era madre en el mismo colegio: “Esta señorita llamada Verónica Laffitte -está toda chequeada la conexión, aseguró- es mamá del colegia, dicen que la hija es una muñequita, el chico con el que estaba es un bombón y un buen papá”.