LA CONFESIÓN DE ROGER FEDERER QUE SACUDIÓ AL MUNDO DEL TENIS: «QUIZÁS ALGO SUCEDA EN 2026»
El suizo reveló que volvió a jugar al tenis con regularidad y deslizó que podría participar de exhibiciones en 2026, generando gran expectativa tras su retiro.
Roger Federer lleva más de tres años retirado del circuito, pero hoy asegura estar jugando más al tenis que en cualquier otro momento desde su despedida profesional. El ex número 1 del mundo explicó que, tras una etapa intensa de rehabilitación por su lesión de rodilla, pudo retomar actividades físicas sin dolor y volver a disfrutar de su deporte.
“Tras retirarme, hice mucha rehabilitación… dejé de jugar al tenis para proteger mi rodilla”, contó en el diario suizo Tages Anzeiger. En ese período se volcó al pilates y al golf, disciplina en la que encontró una inesperada comodidad. “Sorprendentemente, no sentí dolor. Así que jugué más al golf e intenté mejorar”, relató.
Con el paso de los meses, las sensaciones cambiaron. “Me siento mejor de la rodilla. Ya estoy jugando mucho más al tenis. En verano jugué de vez en cuando con Ivo Heuberger”, añadió. Incluso admite que, a medida que sus hijos crecen y juegan mejor, él también vuelve a pegarle a la pelota más seguido.
La declaración que paralizó al mundo del tenis surgió al hablar de lo que viene. Federer confirmó que trabaja en silencio para un posible regreso parcial: “Mi objetivo sigue siendo poder jugar algunas exhibiciones. Quizás algo suceda en 2026. Ahora estoy preparándome poco a poco hasta fin de año”, deslizó, dejando una puerta abierta a su vuelta en eventos especiales.
No se trata de un retorno al circuito ATP, pero cualquier aparición pública del suizo dentro de una cancha genera impacto global. Federer no juega un partido oficial desde Wimbledon 2021 y se despidió definitivamente en la Laver Cup 2022.
Federer también habló de la relación que mantiene con Rafael Nadal y Novak Djokovic, sus máximos rivales durante casi dos décadas. Aseguró que el tiempo ayudó a mirar esos vínculos desde otra perspectiva.
“Rivalidades como esa crean un vínculo enorme… Hoy lo veo de forma muy distinta, con mucha más perspectiva”, afirmó. Y añadió una reflexión sobre cómo cada uno transita ese proceso: “Novak aún no lo entiende. Rafa lo va asimilando poco a poco”. El suizo explicó que, una vez fuera de la competencia, la mirada cambia y los recuerdos toman un valor único. “Me encantaría sentarme a charlar sobre los viejos tiempos”, remarcó.
Su ingreso al Salón de la Fama
Federer fue confirmado oficialmente como nuevo integrante del Salón de la Fama del Tenis Internacional, un reconocimiento que parecía inevitable pero igual lo emocionó: “Jamás creí que llegaría al Salón de la Fama del Tenis ni que ganaría Wimbledon… Simplemente esperaba entrar en el circuito profesional”, reflexionó. Su nombramiento se hará oficial en la ceremonia de 2025 en Newport, Rhode Island.