HUBO DICTAMEN EN EL SENADO PARA VOTAR EL RECHAZO A LA INCORPORACIÓN DE LA LIBERTARIA LORENA VILLAVERDE
Villaverde es senadora electa por la provincia de Río Negro, pero la oposición impugnó su incorporación a la Cámara alta por su vínculo con Fred Machado.
«No estamos de acuerdo con que esta persona que tiene este antecedente, y que a causa de eso tiene la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, pueda ocupar una banca del Senado«, sentenció el senador de Formosa en referencia al estado actual de la diputada rionegrina, que quedó implicada en la investigación contra el empresario Fred Machado.
Según el planteo de la abogada, Villaverde demoró en la entrega de terrenos en Las Grutas. La actual diputada enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios que le valió un embargo preventivo de hasta $ 50 millones por orden del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, informó el Diario Río Negro.
Pero los senadores libertarios Juan Carlos Pagotto y Ezequiel Atauche defendieron la validez del diploma de Villaverde y remarcaron la ausencia de antecedentes penales de la actual diputada rionegrina, al menos en Argentina, y hasta llamaron a ceñirse al marco constitucional.
Durante la misma reunión también fueron impugnados los pliegos de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, el primero por presuntas «inhabilidades morales y éticas» vinculadas al femicidio de Cecilia Strzyzowski (perpetrado cuando él era gobernador del Chaco), y el segundo, por una denuncia por presunta retención y desvío de haberes de funcionarios durante su gestión como intendente de General Roca.
La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó dos dictámenes este miércoles: uno en el que se avalaron todos los diplomas de los senadores electos menos del de Lorena Villaverde, y otro en el que se aprobaron todos los diplomas girados a la comisión.
La votación para el rechazo al pliego de Villaverde será el 28 de noviembre.