Hubo dictamen en el Senado para votar el rechazo a la incorporación de la libertaria Lorena Villaverde

el Senado la cuestión se volvió más adversa en las últimas horas con la firma de un dictamen de mayoría para rechazar la incorporación de la senadora electa Lorena Villaverde por un supuesto vínculo con el narcotráfico. Así como La Libertad Avanza logró sumar bancas en la Cámara de Diputados , en

La comisión de Asuntos Constitucionales aprobó este miércoles 21 pliegos de los senadores que resultaron electos el 26 de octubre y que jurarán el próximo 10 de diciembre, pero el de Villaverde no fue uno de ellos porque había sido impugnado por el Partido Justicialista y por la abogada rionegrina Noelia Nerina Vázquez.

El planteo impulsado desde el bloque que conduce José Mayans (Frente Nacional y Popular) anticipó que impugnaría la llegada de Villaverde al Senado, según explicó, por su «relación con el narcotráfico, que es un delito».

«Nosotros no estamos de acuerdo en que Villaverde llegue a una banca en el Senado y por eso pedimos que sea reemplazada por quien le sigue en la lista, para que pueda jurar«, expresó Mayans a Splendid AM 990.

«No estamos de acuerdo con que esta persona que tiene este antecedente, y que a causa de eso tiene la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, pueda ocupar una banca del Senado«, sentenció el senador de Formosa en referencia al estado actual de la diputada rionegrina, que quedó implicada en la investigación contra el empresario Fred Machado.