Murió Xabier Azkargorta, el entrenador que llevó a Bolivia a su histórico Mundial de 1994

La confirmación de su muerte generó mensajes inmediatos de despedida y reconocimiento. Entre quienes se pronunciaron estuvieron el vicepresidente boliviano Edmand Lara, el expresidente Carlos Mesa, el excapitán de la selección boliviana Carlos Borja y hasta el Real Madrid, que publicó un mensaje oficial a través de su cuenta institucional de X. Todos coincidieron en destacar su aporte monumental al fútbol boliviano y su rol histórico en la única clasificación mundialista del país.

La figura de Azkargorta queda asociada para siempre a un proceso que cambió la percepción de Bolivia en el escenario futbolístico internacional. Su liderazgo, su convicción y su capacidad para potenciar a una generación que encontró su punto más alto en 1993 y 1994 convirtieron al entrenador en una leyenda. Su muerte, aunque esperada por su estado de salud, sacude a una nación que lo considera parte fundamental de su identidad deportiva.