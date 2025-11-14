GUSTAVO OBREGÓN HABLÓ POR PRIMERA Y ÚLTIMA VEZ: «SOLAMENTE ACOMPAÑÉ A CÉSAR»

En la última audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los momentos más tensos de la jornada lo protagonizó Gustavo Obregón, imputado por el delito de encubrimiento agravado. Visiblemente nervioso, decidió romper el silencio que había mantenido durante todo el debate y brindar sus últimas palabras antes de que el jurado se retire a deliberar.

Obregón, señalado como quien habría acompañado a César Sena el 2 de junio al Campo Rossi, donde, según la acusación, se descartó y quemó el cuerpo de la joven, tomó el micrófono y comenzó con una frase que dejó en silencio a la sala:»Pido perdón por mi acción u omisión, nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien.»

Con la voz entrecortada, continuó explicando su vínculo con la familia Sena, a quienes definió como fundamentales en su vida:»Yo solamente lo acompañé a César, como lo he hecho infinitas veces, por el cariño, el respeto y la infinita gratitud que tengo a sus padres, quienes son pilares fundamentales en mi vida y en la de mi familia».

En otro pasaje, reveló la dimensión emocional de la relación que siente por el joven acusado y sotuvo que «a César lo siento como un hijo de corazón».

Obregón tuvo que interrumpir su declaración para pedir un vaso de agua, en un claro gesto del estado de nerviosismo que atravesaba. Tras recuperarse unos segundos, retomó su exposición para cerrar repitiendo su pedido de disculpas:»Como dije al principio, pido perdón por mi acción u omisión, nunca fue mi intención lastimar ni hacer daño a nadie.»

La intervención llamó la atención ya que tanto él como César Sena habían optado por guardar silencio durante sus testimonios, reservándose para el momento final del juicio.

La audiencia continuó con su curso y, tras las instrucciones que brindará la jueza Dolly Fernández, el jurado popular deberá retirarse a deliberar y emitir un veredicto, en uno de los procesos judiciales más resonantes del país.