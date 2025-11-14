LOS 11 DE LIONEL SCALONI EN LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL AMISTOSO ANTE ANGOLA EN LUANDA
El entrenador de la Selección Argentina prepara el equipo para el encuentro de este viernes en Luanda, con muchas bajas.
Una de las novedades estará en el arco, ya que Dibu Martínez tampoco fue convocado, por lo que su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli. Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico aparecen como posibles titulares, mientras que una de las dudas estaría en el lateral derecho.
Tampoco se descarta que Scaloni aproveche la debilidad del rival para hacer pruebas y darle rodaje a algunos futbolistas que sueña con un lugar en el Mundial, como Valentín Barco, Máximo Perrone o Joaquín Panichelli, las sorpresas de la lista.
La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola
Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.