Los 11 de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Angola en Luanda

En el marco de la fecha FIFA de noviembre y con la mira puesta en el Mundial 2026, la Selección Argentina juega este viernes un amistoso ante Angola en Luanda, para el que el entrenador Lionel Scaloni debe preparar el equipo.

El encuentro, que tuvo varios cambios de programación, se juega este viernes desde las 13 horas de la Argentina en Estadio 11 de Novembro de Luanda, con televisación de TyC Sports.

El DT tiene que suplir varias bajas, como las de Enzo Fernández por lesión y las de Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quienes no podrán estar debido a que no llegaron a aplicarse la vacunas correspondientes.

En este marco, Scaloni sumó algunos futbolistas a la delegación, como el caso de Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía, que podrían tener participación, y otros para que entrenen con el resto del plantel, como Franco Mastantuono y Lisandro Martínez, quienes se recuperan de sendas lesiones y no podrán sumar minutos.

Una de las novedades estará en el arco, ya que Dibu Martínez tampoco fue convocado, por lo que su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli. Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico aparecen como posibles titulares, mientras que una de las dudas estaría en el lateral derecho.