Los actuales campeones del mundo serán las cabezas de serie del grupo J, compartido con Argelia, Austria y Jordania, siendo uno de los pocos que ya se encuentran completos, mientras que en otros aún restan definirse con los resultados de los repechajes.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026.

El primer partido de la Selección Argentina será contra Argelia, según la ubicación de cada uno de los equipos, seguirán contra Austria y cerrarán la fase de grupos contra Jordania. En caso de avanzar, un potencial cruce de dieciseisavos de final podría darse con algún equipo del grupo H, compuesto por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

En el caso de que Argentina supere la fase de grupos como primero, podrá enfrentarse al segundo del grupo H, si lo hace como segundo enfrentaría al primero del mismo grupo (ante este caso podrían darse cruces con España o Uruguay).

Sin embargo, si queda como uno de los mejores terceros puede enfrentarse en los 16avos con el que quede primero en el grupo K. Si esta situación ocurre, pueden enfrentarse a rivales como Portugal o Colombia.

Una de las particularidades que tuvo el sorteo es que Argentina había salido sorteada en el grupo I; sin embargo, al tocar la selección en el bolillero fue trasladada al grupo J, donde quedó definitivamente. Esto se debió a que según una normativa FIFA, los que primeros y segundos del ranking FIFA (España y Argentina respectivamente) no pueden integrar los grupos consecutivos y España ya había salido en el grupo H.