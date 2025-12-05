Vie. Dic 5th, 2025

SORTEO MUNDIAL 2026: ARGENTINA A LA CABEZA DEL GRUPO J CON ARGELIA, AUSTRIA Y JORDANIA

By Redaccion 52 minutos ago

La Scaloneta jugará en la zona oeste de los Estados Unidos.

La Selección Argentina conoció a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tras llevarse a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington.

Argentina jugará en la zona oeste de los Estados Unidos. Kansas, Dallas o San Francisco.

 

Sorteo Mundial 2026:

 

Grupo A

– México

– Sudáfrica

– Corea del Sur

– Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda

Grupo B

– Canadá

– Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia

– Qatar

– Suiza

Grupo C

– Brasil

– Marruecos

– Haití

– Escocia

Grupo D

– Estados Unidos

– Paraguay

– Australia

– Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Grupo E

– Alemania

– Curaçao

– Costa de Marfil

– Ecuador

Grupo F

– Países Bajos

– Japón

– Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

– Túnez

Grupo G

– Bélgica

– Egipto

– Irán

– Nueva Zelanda

Grupo H

– España

– Cabo Verde

– Arabia Saudi

– Uruguay

Grupo I

– Francia

– Senegal

– Irak/Bolivia/Surinam

– Noruega

Grupo J

– Argentina

– Argelia

– Austria

– Jordania

Grupo K

– Portugal

– Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

– Uzbekistán

– Colombia

Grupo L

– Inglaterra

– Croacia

– Ghana

– Panamá

 

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Fuente: El Liberal
https://www.elliberal.com.ar/nota/65822/2025/12/inicia-una-ilusion–se-sortea-hoy-el-mundial-2026-

