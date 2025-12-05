SORTEO MUNDIAL 2026: ARGENTINA A LA CABEZA DEL GRUPO J CON ARGELIA, AUSTRIA Y JORDANIA
La Scaloneta jugará en la zona oeste de los Estados Unidos.
La Selección Argentina conoció a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tras llevarse a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington.
Argentina jugará en la zona oeste de los Estados Unidos. Kansas, Dallas o San Francisco.
Sorteo Mundial 2026:
Grupo A
– México
– Sudáfrica
– Corea del Sur
– Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda
Grupo B
– Canadá
– Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia
– Qatar
– Suiza
Grupo C
– Brasil
– Marruecos
– Haití
– Escocia
Grupo D
– Estados Unidos
– Paraguay
– Australia
– Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
Grupo E
– Alemania
– Curaçao
– Costa de Marfil
– Ecuador
Grupo F
– Países Bajos
– Japón
– Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
– Túnez
Grupo G
– Bélgica
– Egipto
– Irán
– Nueva Zelanda
Grupo H
– España
– Cabo Verde
– Arabia Saudi
– Uruguay
Grupo I
– Francia
– Senegal
– Irak/Bolivia/Surinam
– Noruega
Grupo J
– Argentina
– Argelia
– Austria
– Jordania
Grupo K
– Portugal
– Congo/Jamaica/Nueva Caledonia
– Uzbekistán
– Colombia
Grupo L
– Inglaterra
– Croacia
– Ghana
– Panamá
Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026
Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.
