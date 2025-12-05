PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue galardonado este viernes con el recién creado Premio FIFA de la Paz.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que este año entregaría por primera vez este premio, un nuevo reconocimiento anual a una persona que, según la FIFA, ha llevado a cabo “acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz y, al hacerlo, ha unido a personas de todo el mundo”.

El proceso de selección del ganador no está del todo claro.

La FIFA se mantuvo hermética sobre quién recibiría el premio inaugural, en medio de rumores de que estaba destinado al presidente de Estados Unidos.

Trump recibió el premio en el marco de la ceremonia del sorteo de grupos para el Mundial 2026, en el que están participando los líderes de Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de la copa.

Infantino parece ser un gran admirador de Trump y ambos parecen haber desarrollado una estrecha relación en la preparación para el Mundial del próximo año.

En varias ocasiones, se les ha visto juntos, como en la toma de posesión de Trump y en la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año.

Infantino también apoyó abiertamente la candidatura de Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Un día antes del anuncio del premio, Infantino había publicado en Instagram que Trump “definitivamente” lo merecía.

No fue casualidad, entonces, que la FIFA haya creado su propio premio de la paz este año y lo entregue en Washington, a pocos minutos de la Casa Blanca.

Las críticas de los grupos de derechos humanos

A varios grupos de derechos humanos les preocupa que Infantino esté congraciándose con Trump a costa de la neutralidad política.

El grupo de defensa FairSquare dijo a CNN Sports que la introducción del premio “es solo el ejemplo más reciente de una grave mala gobernanza en la FIFA y una prueba más de que la organización necesita una reforma urgente”.

El director de FairSquare, Nick McGeehan, añadió: “La decisión de Gianni Infantino de vincular a la FIFA con el proyecto MAGA de Trump podría tener sentido comercial a corto plazo para la FIFA, pero obviamente es muy perjudicial para la integridad y la reputación del deporte”.

En una conferencia de prensa el miércoles, la directora de iniciativas globales de Human Rights Watch (HRW), Minky Worden, afirmó que su organización se había puesto en contacto con la FIFA para comprender mejor el proceso de decisión del premio.

“No tenemos una respuesta a eso, lo que podría inferirse es que no hay proceso, no hay otros nominados, no hubo evaluación”, declaró.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA en relación con el proceso de decisión del Premio FIFA de la Paz, pero aún no ha recibido respuesta.

¿Qué dice la FIFA?

En noviembre, la FIFA respondió a las preguntas de CNN sobre la relación de Infantino con Trump, en medio de la preocupación de grupos de derechos humanos de que se ha vuelto demasiado cercana para su tranquilidad.

El organismo rector del fútbol mundial dijo a CNN que es parte de la función de su presidente mantener buenas relaciones con los líderes de los países coanfitriones. “Desde la adjudicación de la Candidatura Conjunta de Canadá, México y Estados Unidos para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de la FIFA ha mantenido una sólida relación con el presidente Trump, junto con los líderes de Canadá y México, países coanfitriones”, declaró la FIFA.

“Esto ha dado lugar a una estrecha colaboración que ha llevado a la formación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA”.

Ya Trump habiéndose llevado el premio, surgen nuevas preguntas sobre la relación de la FIFA con Trump de cara a la ya controvertida Copa Mundial del próximo año.