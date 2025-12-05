RESISTENCIA CUATRO CIUDADANOS ABANDONARON VARIOS OBJETOS AL VER A LA POLICÍA

El procedimiento se realizó en avenida Arribalzaga, donde efectivos secuestraron varios elementos y trabajan para establecer su procedencia.

Estas siesta, alrededor de las 13:36, personal del Servicio Externo de la Comisaría Tercera intervino en avenida Arribalzaga al 1400 aproximadamente, tras ser informados de que varios sujetos trasladaban a pie distintos elementos e intentaban comercializarlos en la zona.

Al llegar, los efectivos observaron a cuatro individuos manipulando un parlante y diversas herramientas. Estos, al ver el móvil policial, abandonaron lo que llevaban y se dieron a la fuga.

En el lugar se procedió al secuestro de dos llantas metálicas de automóvil, dos tazas plásticas, tres gatos mecánicos, una llave cruz, cuatro balizas portátiles, un chaleco refractario, una luz de emergencia, una torre de sonido, un sillón de camping con su estuche y una caja de telgopor con herramientas varias.

Todos los elementos fueron trasladados a la unidad a fin de determinar su procedencia y continuar con las actuaciones correspondientes.

