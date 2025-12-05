ARGENTINA , CONTRA ARGELIA, AUSTRIA Y JORDANICA GRUPO J Y TODOS LOS GRUPOS 2026

Este viernes, tras el sorteo realizado en Washington D.C., Estados Unidos, quedaron definidos los grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El certamen, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo, tendrá 48 participantes por primera vez en la historia y la selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022. El azar determinó que integrarán la zona J junto a Austria, Argelia y Jordania.

Los papeles anticipan que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debería finalizar en lo más alto, ya que se perfila como el más poderoso entre los cuatro integrantes de su grupo. Los rivales a evitar eran Croacia y Marruecos, ambos del Bombo 2, Noruega, del 3, y UEFA 1, del 4, ya que ese lugar será ocupado por el ganador del repechaje europeo en el que está Italia. En ese sentido, la suerte jugó a favor del seleccionado albiceleste, ya que los croatas quedaron en la zona L, los marroquíes en la C, los noruegos en la I, y el europeo que se clasificará a través del playoff en la B.

La selección argentina ganó el último Mundial y sueña con defender el título en Norteamérica en 2026 CHARLY TRIBALLEAU – AFP

En cada uno de los 12 grupos hay cuatro equipos. Por estar segundo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la selección argentina tendrá una ventaja de cara a la etapa de eliminación directa en el Mundial. Si queda primera en su zona, no se cruzará con España, líder actual del escalafón internacional, hasta una hipotética final, siempre y cuando los europeos también terminen en lo más alto de su grupo.

Este sábado, a partir de las 13 (horario argentino) se transmitirá en vivo a través de FIFA+ y el canal de YouTube de la entidad que regula el fútbol a nivel internacional, el anuncio del fixture completo, con días, horarios y sedes de todos los partidos.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D

Grupo B

Canadá

UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.

La selección argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez en la historia en Qatar 2022