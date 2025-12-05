ARGENTINA , CONTRA ARGELIA, AUSTRIA Y JORDANICA GRUPO J Y TODOS LOS GRUPOS 2026

ARGENTINA , CONTRA ARGELIA, AUSTRIA Y JORDANICA GRUPO J Y TODOS LOS GRUPOS 2026By Redaccion J 39 minutos ago
Tanto la selección argentina como el resto de los 47 participantes de la próxima Copa del Mundo, ya conocen a sus rivales de la primera ronda; el fixture se dará a conocer este sábado
Este viernes, tras el sorteo realizado en Washington D.C., Estados Unidos, quedaron definidos los grupos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El certamen, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo, tendrá 48 participantes por primera vez en la historia y la selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, intentará defender la corona que se adjudicó en Qatar 2022. El azar determinó que integrarán la zona J junto a Austria, Argelia y Jordania.
Los papeles anticipan que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debería finalizar en lo más alto, ya que se perfila como el más poderoso entre los cuatro integrantes de su grupo. Los rivales a evitar eran Croacia y Marruecos, ambos del Bombo 2, Noruega, del 3, y UEFA 1, del 4, ya que ese lugar será ocupado por el ganador del repechaje europeo en el que está Italia. En ese sentido, la suerte jugó a favor del seleccionado albiceleste, ya que los croatas quedaron en la zona L, los marroquíes en la C, los noruegos en la I, y el europeo que se clasificará a través del playoff en la B.
En cada uno de los 12 grupos hay cuatro equipos. Por estar segundo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la selección argentina tendrá una ventaja de cara a la etapa de eliminación directa en el Mundial. Si queda primera en su zona, no se cruzará con España, líder actual del escalafón internacional, hasta una hipotética final, siempre y cuando los europeos también terminen en lo más alto de su grupo.
- Este sábado, a partir de las 13 (horario argentino) se transmitirá en vivo a través de FIFA+ y el canal de YouTube de la entidad que regula el fútbol a nivel internacional, el anuncio del fixture completo, con días, horarios y sedes de todos los partidos.
Todos los grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- UEFA D
Grupo B
- Canadá
- UEFA A
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- UEFA C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- UEFA B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- FIFA 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- FIFA 1
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Tabla histórica de campeones del mundo
El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.
Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.
- Brasil – Cinco títulos
- Alemania e Italia – Cuatro cada uno
- Argentina – Tres
- Francia y Uruguay – Dos cada uno
- Inglaterra y España – Dos cada uno
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram
- Tweet
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico