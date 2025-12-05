Los jubilados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden realizar un trámite clave para garantizar que el dinero les llegue de forma segura. Esta gestión, sencilla y rápida, tiene como objetivo protegerlos, evitando estafas o riesgos al momento de cobrar.

Este mes, los adultos mayores recibirán el pago más alto del año, que combina el aumento del 2,34%, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. Los depósitos se activan la próxima semana, después del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Con el calendario de pagos a la vuelta de la esquina, la ANSES recordó que tanto jubilados como pensionados pueden designar un apoderado para gestionar o cobrar sus prestaciones, o bien nombrar un representante especial por un período determinado si no pueden movilizarse por sí mismos.

Detalles de este importante trámite para cobrar jubilaciones y pensiones

El organismo previsional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que puede designarse como apoderada a cualquier persona mayor de 18 años. Si el elegido es un familiar, no será necesario solicitar un turno previo para realizar la gestión en ANSES.

Antes de concurrir, se recomienda verificar que los datos del titular y de su grupo familiar estén correctamente registrados y actualizados en Mi ANSES. Luego, deberán llevar DNI y la documentación que acredite el vínculo familiar a la oficina más cercana.

La ANSES informó que puede designarse como apoderada a cualquier persona mayor de 18 años (Imagen ilustrativa).

Para cobrar la prestación, los jubilados o pensionados también pueden designar a una entidad pública, nacional, provincial o municipal; mutuales; instituciones de asistencia social; o abogados y procuradores con poder certificado ante escribano.

En el caso de personas internadas en hospitales, sanatorios o asilos, ya sean públicos o privados, el apoderado puede ser el director o administrador del establecimiento. Esto facilita la gestión del cobro sin que el titular deba trasladarse.

Quienes residen en el exterior pueden otorgar el poder a un banco que cuente con la opción de giro al exterior,

ANSES: quiénes pueden ser apoderados para jubilados y pensionados

Apoderado para trámites

Se puede designar como apoderado a las siguientes personas:

Familiar: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro o cuñado.

Tutor o curador.

Abogado.

Representante diplomático o consular.

Apoderado para cobro

Para recibir la jubilación o pensión, los apoderados pueden ser:

Familiar: mismo listado que para trámites.

Banco: para quienes residen en el exterior, siempre que cuente con opción de giro al exterior. Las entidades habilitadas son Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano S.A. y Banco Comafi S.A.

Entidad pública: nacional, provincial o municipal.

Director o administrador de instituciones de salud: hospitales, sanatorios, asilos o similares, públicos o privados, para personas internadas.

Representante especial por tiempo determinado: cuando el titular no puede movilizarse.

Mutual o institución de asistencia social.

Abogado o procurador: con poder certificado ante escribano.

La documentación a presentar varía según el caso:

Familiar: DNI y documentación que acredite parentesco.

Conviviente Previsional: tenés que tener acreditada la relación como conviviente previsional.

Banco: Carta Poder (PS 6.4) firmado y sellado por autoridad bancaria.

Tutor/medida de Abrigo: sentencia judicial original y copia donde surja el nombramiento del tutor como representante legal del menor.

Curador/Apoyo: sentencia judicial original y copia donde surja el nombramiento del curador y en la misma se otorgue autorización para el cobro de jubilaciones o pensiones.

Abogado: credencial vigente.

Cómo realizar el trámite para designar un apoderado

Para designar un apoderado, los jubilados y pensionados pueden seguir estos pasos:

Reuní los documentos necesarios según tu situación y el tipo de poder que desees otorgar, ya sea para trámites o para el cobro de la prestación. Sacá un turno en la oficina de ANSES más cercana al domicilio del titular para presentar la documentación y completar el trámite.

Para realizar trámites en línea, consultar las fechas de cobro, verificar dónde se acreditará el pago o resolver cualquier otra consulta, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Toda la información oficial y actualizada también se encuentra disponible en el sitio web del organismo: anses.gob.ar.