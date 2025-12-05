LA REACCIÓN DE SCALONI CUANDO SALIERON LAS BOLILLAS DE LOS RIVALES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL

Lionel Scaloni estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026 que se hizo en Washington y fue testigo privilegiado del momento en que salieron las bolillas que dieron a conocer a los rivales de la Selección argentina: Austria, Argelia y Jordania.

Durante toda la ceremonia, cuando las cámaras mostraron al DT, lo encontraron con su habitual gesto tranquilo y serio. No hubo actitudes exageradas ni de asombro.

El momento en que salieron las bolillas de los rivales de la Selección argentina

Argelia será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 (Video: transmisión oficial FIFA)

Jordania será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 (Video: transmisión oficial FIFA)

El DT de la Selección argentina fue el encargado de entrar con el trofeo de la Copa del Mundo en el arranque de la ceremonia.

“La de 2022 fue una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo. Nunca pensamos que podía terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido.Es lo que espera nuestra gente y lo volveremos a intentar”, dijo sobre el escenario, al ser brevemente entrevistado por la modelo y presentadora Heidi Klum.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, entrega el trofeo de la Copa Mundial al escenario durante el sorteo para la Copa Mundial de fútbol de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Carlson)

Así quedaron conformados todos los grupos

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzagovina, Italia o Irlanda del Norte).

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

GRUPO J: ARGENTINA, Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.