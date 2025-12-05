RESISTENCIA EN UN IMPORTANTE ALLANAMIENTO SECUESTRARON GRAN CANTIDAD DE ELEMENTOS

Esta mañana se realizó un amplio operativo en el barrio San Valentín, donde personal de la Comisaría Quinta logró secuestrar un arma de fuego y numerosos elementos vinculados a una causa por “Supuesta Lesiones Graves con Arma de Fuego”.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 11:00, en el marco de una orden judicial. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron una escopeta calibre 12, marca HAWK, junto con otros elementos de interés para la investigación.

Además, se concretaron diversos secuestros impostergables que incluían 45 cartuchos calibre 12 de distintos tipos, bolsas con balines, siete proyectiles calibre 9 mm, rollos de cables de diferentes medidas, llaves de paso fluvial, cobre, herramientas y materiales de obra. También se incautaron una aspiradora, una lámpara de alumbrado público, un aire acondicionado tipo Split, dos inodoros, vasijas, acoples de PVC, focos LED y dos desmalezadoras.

Intervino la Fiscalía Penal en turno, que dispuso continuar con las actuaciones bajo la modalidad de Investigación Actuada.

