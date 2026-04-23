ENTRE RÍOS: INVESTIGAN POSIBLE VENTA DE DOS HERMANITOS A CAMBIO DE DINERO Y TERRENOS
La supuesta «compradora» sería una mujer que es investigada por su actividad en el narcotráfico y que quería acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
La justicia de Entre Ríos comenzó a investigar la supuesta venta de dos hermanitos a una mujer de Concordia que es investigada por narcotráfico y que quería valerse de la «maternidad» para recibir el beneficio de prisión domiciliaria.
Por el momento está confirmado que la familia de los menores intentaba entregar a al menos uno de ellos a la mujer a cambio de terrenos y dinero, informó el sitio Concordia Policiales.
La «compradora» de los nenes fue identificada como Johana López, alias «Jovi», quien quedó detenida e imputada tras un allanamiento realizado el miércoles por orden de la fiscal de Concordia Daniela Montangie.
Los nenes quedaron al cuidado de su abuela materna mientras avanza la investigación.
Mientras tanto, Johana López está conectada con el clan Bonazzola, una familia de Concordia que está bajo la mira de la justicia local por sus vínculos con el narcotráfico, con la venta de drogas y ahora también con la trata de personas.
Dónde fueron los allanamientos por la supuesta venta de menores
La Justicia de Entre Ríos ordenó allanar un domicilio sobre calle Odiard, en el que se secuestraron cinco celulares; otro sobre Cabral, y un tercero ubicado en la calle Sargento Cabral al 1351, que es donde vive López.
Personal de la Departamental de Concordia encontró en el domicilio de López unos 20 paquetes de cocaína por un total de 14,2 gramos y $ 358.500 en efectivo. La mujer ya era investigada por narcotráfico y venta de drogas y estaba por llegar a juicio en una de las causas en las que está imputada.
Es que el prontuario de López incluye desde usar un comedor comunitario como pantalla para su búnker hasta liderar una banda que hacía delivery de estupefacientes. La mujer había sido detenida en diciembre de 2023 en el marco de esa causa.
Hoy en día Johana López estaba en su casa pero la fiscal Montangie ordenó su detención nuevamente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Todavía no está confirmado que se puedan sumar cargos por trata de personas.