ADEPA EXPRESÓ SU «MÁXIMA PREOCUPACIÓN» POR LA RESTRICCIÓN AL ACCESO DE PERIODISTAS A LA CASA ROSADA
La institución advirtió que la medida interfiere con el acceso a la información pública, señalando que no existen antecedentes similares en democracia.
Con un contundente comunicado en su portal, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su «máxima preocupación» luego de que el Gobierno decidiera, temporalmente, restringir el acceso de periodistas acreditados en Casa Rosada.
En este sentido, la entidad consideró la resolución libertaria como «una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina».
Y añadieron: «El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno».
Por ello, la institución advirtió que «la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública».
Seguidamente, denunciaron cuán grave es esta decisión para la vida del país: «La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático».
«ADEPA insta a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa«, concluyeron.
Por qué el Gobierno cerró la sala de periodistas en Casa Rosada
La justificación del Gobierno para la inédita medida, que llega apenas semanas después de haber suspendido temporalmente varias acreditaciones, se basa en una denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de que difundiera grabaciones en los pasillos e interiores de la Casa Rosada.
Casa Militar denunció penalmente el miércoles a dos periodistas por delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional por la difusión en videos grabados en el interior de Casa Rosada.
El órgano a cargo de la seguridad en Casa Rosada y la Quinta de Olivos depende de la Secretaría General de Presidencia, que dirige Karina Milei. La denuncia, no obstante, fue presentada directamente por el responsable del área, el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.
El gobierno libertario se encontraba en proceso de renovar las acreditaciones de los periodistas, pero, en cambio, decidió dejar sin efecto la prórroga de la acreditación 2025. Por el momento, no existe un comunicado oficial al respecto y los trabajadores de prensa recibieron la noticia de la prohibición de su ingreso en las rejas de ingreso a la casa de gobierno.