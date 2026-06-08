FONTANA VIVIÓ UNA GRAN FIESTA CULTURAL PARA CELEBRAR Y REVALORIZAR LA IDENTIDAD QOM

Con una masiva participación de vecinos, familias, emprendedores y artistas, la ciudad de Fontana celebró este fin de semana el encuentro “Nuestra Cultura Qom”, una propuesta que tuvo lugar en la Plaza José Palma y que formó parte de las acciones impulsadas por el municipio local junto al Instituto de Cultura del Gobierno provincial para fortalecer la identidad y promover el reconocimiento de las raíces de los pueblos originarios.

Durante el evento, las autoridades, entre ellos el intendente Fernando Cuadra, destacó la importancia de “impulsar iniciativas que permitan fortalecer la identidad local y recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro para toda la comunidad”.

La actividad contó además con la presencia de los vocales del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Zacarías y Marcelo Dojas, quienes acompañaron la propuesta y reafirmaron el compromiso de la provincia con la promoción de las expresiones culturales de los pueblos originarios.

La celebración ofreció una variada agenda de actividades para todas las edades. Los asistentes recorrieron la feria de emprendedores locales, participaron de talleres y exposiciones artísticas y disfrutaron de espacios recreativos destinados a los niños. Uno de los momentos más destacados fue la presentación de artistas y agrupaciones que llenaron de música y danza la plaza. Participaron el Coro Qom Chelaalapí, Creación, Luz Bella, Soy tu Norte Qom, Hip Hop Cultural y Urbano, Huella de Nuestro Ancestro, Iglesia Cristiana Danza, Simón Álvarez Leguero, Los Hijos del Altísimo, Sueño Qom, Anselmo Rojas, Raíz Profunda y Miguel López.

Asimismo, artesanos y referentes culturales de Barranqueras, Resistencia, El Espinillo, Juan José Castelli y Puerto Tirol se sumaron a la propuesta, aportando sus producciones y conocimientos para enriquecer el encuentro.

También participaron el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo Qom del Coro Chelaalapí y la Dirección de Promoción Sociocultural del Instituto de Cultura, instituciones que acompañaron la iniciativa con diversas propuestas orientadas a la difusión y preservación del patrimonio cultural.

Desde la organización agradecieron la presencia de los vecinos y el acompañamiento de las instituciones provinciales y municipales que hicieron posible la realización del evento. “Este encuentro nos permitió reencontrarnos con nuestras raíces y reafirmar el compromiso de seguir trabajando juntos para mantener viva nuestra cultura”, concluyeron.

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