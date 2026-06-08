CAMINERA INTERVINO CARGAS, SECUESTRÓ 64 MOTOS Y CONTINUÓ COLABORANDO EN LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ

Este fin de semana, Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Resistencia

Brindaron Seguridad Vial a delegaciones deportivas a encuentros futbolísticos disputados entre Clubes de Defensores de Vilelas Vs Boca Unidos y Chaco For Ever vs Ferro Carril Oeste. Realizaron operativos de Control Motovehicular Nocturnos, Plan Paraná junto a fuerzas nacionales y de la ANSV, Lince y operativos junto a la Municipalidad de Resistencia Sáenz Peña. Grupos de trabajo viales continuaron el fin de semana con los operativos de búsqueda, para hallar a Axel González, en Fontana y Puerto Tirol.

INTERVENCIONES

Santa Sylvina

El viernes, intervinieron una carga de 28 mil kilos de carbón vegetal trasladada en un camión marca Scania. La documentación no tenía sello de ingreso a la provincia.

Puerto Eva Perón

El sábado intervinieron una carga de materiales no ferrosos, en desuso trasladada en un camión marca Mercedes Benz. Tenía irregularidades en la documentación.

Villa Ángela

Además, en un puesto de control móvil de esa ciudad se intervino la carga de un animal equino. Era trasladado en un tráiler, tirado por una camioneta. No tenía Dte y libreta sanitaria.

Makallé

El domingo se intervino otra carga de 28 mil kilos de soja trasladada en un camión marca Fiat. La carta de porte figuraba inactiva para el camión al momento del control. Asimismo, intervinieron una carga forestal de carbón y leña campana trasladada en un camión marca Iveco. La guía no contaba con sello de ingreso al Chaco. Intervinieron personal de Bosques y de la ARCA, respectivamente.

SECUESTROS Y ACTAS VARIAS

Se labraron 360 actas varias y 1 por alcoholemia positiva. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta. Una persona fue detenida, mediante tecnología SIGEBI. En operativos detuvieron a 8 personas por contravención. Caminera incautó 26 motocicletas por infracción al Código de Faltas. En otros dispositivos realizados junto a municipios de Resistencia y Sáenz Peña, removieron 38 rodados más. Se registraron 6 incidentes viales, uno fatal y cinco de carácter leve.

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