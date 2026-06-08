EDUCACIÓN OFRECIÓ 39 CARGOS DE SUPERVISORES DE NIVEL PRIMARIO Y AVANZA EN EL ORDENAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

La ministra de Educación de la provincia, Sofía Naidenoff, encabezó este lunes el acto de ofrecimiento de 39 cargos de supervisores de Nivel Primario común para toda la provincia, en una jornada que convocó a directores y vicedirectores de escuelas primarias con trayectorias cumplidas, quienes se acercaron hasta Resistencia para participar de esta instancia clave en la carrera docente.

La actividad se realizó en el salón de usos múltiples de la Escuela de Educación Secundaria N° 67 y estuvo organizada conforme al orden de mérito elaborado por la Junta de Clasificación de Nivel Primario, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial N° 647-E, Estatuto del Docente, y sus decretos reglamentarios.

Durante el acto, Naidenoff destacó que este avance fue posible gracias al ordenamiento del sistema educativo y al trabajo comprometido de los integrantes de la Junta de Clasificación. “Para un docente, llegar a esta instancia y ser designado supervisor, luego de muchos años de trayectoria y del cumplimiento de todos los requisitos, es como ponerle un moño a su carrera”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de regularizar estos procesos para fortalecer el acompañamiento territorial a las instituciones educativas. “Así debe funcionar un sistema ordenado y como lo establece el Estatuto del Docente. La mirada del supervisor, que brinda asesoramiento administrativo y pedagógico a directores y docentes, contribuye a mejorar el sistema educativo”, afirmó.

La ministra también adelantó que próximamente se desarrollará una capacitación destinada a supervisores, adaptada a los desafíos actuales del sistema educativo. “Necesitamos una mirada nueva para los tiempos que vivimos, y esta formación será una herramienta muy valiosa para quienes asuman esta responsabilidad”, señaló.

AVANZA LA TITULARIZACIÓN DOCENTE

En otro tramo de su discurso, Naidenoff recordó que el Gobierno provincial continúa avanzando en la aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente en todos los niveles y modalidades educativas.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto de la Mesa Técnica y las Juntas de Clasificación para garantizar la estabilidad laboral de miles de educadores. Precisó que en el Nivel Superior se titularizaron 7.000 docentes; en el Nivel Secundario, 18.000; en Educación Especial, alrededor de 1.050; y, por primera vez, 1.250 profesores de Educación Bilingüe Intercultural.

“Se necesita que los directores estén en sus cargos y tengan estabilidad para poder cambiar el sistema. Les pido que trabajemos para que los chicos lean y comprendan lo que leen; así seremos la generación que puso al Chaco de pie”, manifestó.

CONCURSO PARA DIRECTORES DE SECUNDARIA

La titular de la cartera educativa también anunció que el Ministerio trabaja en la convocatoria al concurso para directores de escuelas secundarias, un proceso que no se realiza desde 2005. “Vamos a cumplir el largo sueño tan esperado de la escuela secundaria. Los cargos se concursarán por estudio y estamos avanzando para concretar esta convocatoria tan necesaria para el sistema educativo”, aseguró.

Acompañaron la actividad la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano; la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria, Administrativa y Financiera, Belén Peláez Alcalá; el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez; la directora de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora general de Evaluación y Control, Elba Altamiranda; el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio; directores regionales, supervisores y directivos de toda la provincia.

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