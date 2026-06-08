RESISTENCIA ESCLARECIERON EL ROBO A UN LOCAL DE ROPA Y RECUPERARON LA MERCADERÍA SUSTRAÍDA

Tres hombres fueron aprehendidos y secuestraron las prendas robadas, además de una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho.

Efectivos de la Comisaría Novena Metropolitana esclarecieron un robo ocurrido en un local de indumentaria femenina ubicado sobre avenida Alfonsina Storni al 2900, en Resistencia.

La propietaria del comercio denunció que durante la madrugada desconocidos ingresaron al local tras violentar el techo con una barreta y sustrajeron varias bolsas con prendas de vestir. A partir de testimonios recabados en la zona, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores.

Tras las tareas investigativas, los agentes demoraron a tres hombres señalados como partícipes del hecho y recuperaron la totalidad de las prendas denunciadas como sustraídas. Además, secuestraron una motocicleta Zanella ZB sin dominio colocado, que habría sido utilizada durante el ilícito.

Por disposición de la Fiscalía N° 2, los tres sospechosos quedaron aprehendidos en la causa por supuesto robo, mientras continúan las diligencias judiciales.

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