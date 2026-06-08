¡QUEDÓ INAUGURADA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CAPS MONTE CASEROS!
Hoy es un día histórico para la salud rural de Miraflores
Desde la Municipalidad de Miraflores, junto a parte del gabinete municipal, el Director de Zona Sanitaria Dr. Fedenchik y el Director del Hospital Darío Pereira, inauguramos la obra de Ampliación y Mejoras del CAPS del Paraje Monte Caseros de la Enfermera Kivis Graciela.
Una obra fundamental para que más familias tengan atención de salud cerca de su casa.
Porque estar en cada paraje no es un discurso. Es obra, es inversión, es compromiso.
El acto contó con la presencia de vecinos de Monte Caseros y parajes vecinos, que acompañaron con alegría este paso tan importante para la salud pública local. Ellos son los verdaderos protagonistas.
«Seguimos trabajando para acercar más y mejores servicios a cada comunidad. Esta obra es el resultado del esfuerzo conjunto entre vecinos y municipio, y del compromiso permanente que tenemos con la salud de nuestra gente. Con más infraestructura, equipamiento y espacios adecuados, seguimos fortaleciendo el sistema de salud local para brindar una atención más cómoda, segura y eficiente».
Seguimos invirtiendo en salud. Seguimos cumpliendo.
Con recursos propios, porque cuando hablamos de cuidar la vida de los vecinos, no hay excusas.