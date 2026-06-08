¡QUEDÓ INAUGURADA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL CAPS MONTE CASEROS!

«Seguimos trabajando para acercar más y mejores servicios a cada comunidad. Esta obra es el resultado del esfuerzo conjunto entre vecinos y municipio, y del compromiso permanente que tenemos con la salud de nuestra gente. Con más infraestructura, equipamiento y espacios adecuados, seguimos fortaleciendo el sistema de salud local para brindar una atención más cómoda, segura y eficiente».