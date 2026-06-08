RESISTENCIA APREHENDIERON A UN HOMBRE POR UNA CAUSA DE AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El procedimiento se concretó mediante el seguimiento del Dispositivo Dual. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia.

La intervención se realizó esta mañana alrededor de las 12:10, cuando personal policial se dirigió hasta la intersección de las calles Vedia y Freschi de Resistencia, conforme a la ubicación aportada por el sistema de monitoreo del Dispositivo Dual, utilizado para la protección de víctimas de violencia de género.

En el lugar, los agentes identificaron al ciudadano involucrado en la causa y le informaron sobre la disposición judicial vigente. El hombre accedió a acompañar al personal policial y fue trasladado primeramente a la División Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Género N° 11, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia por amenazas. Además, se dispuso la intervención del área de Cibercrimen para la extracción y análisis de conversaciones vinculadas a la causa.

El aprehendido quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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