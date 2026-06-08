MIRAFLORES ¡CAPACITACIÓN A PURO FOLCLORE EN LA ACADEMIA DE DANZA MUNICIPAL
Malambo y Danzas Litoraleñas para nuestra Academia Municipal
Este Sábado y domingo el Polideportivo Municipal se llenó de zapateo, energía y cultura
Llevamos adelante una Capacitación de «Malambo y Danzas Litoraleñas» dictada por el Profesor César Zalazar, destinada a los alumnos de la Academia Municipal de Danza Folclórica de la Profesora Lara Ibáñez.
Así se trabaja desde la Academia Municipal:
Formando, capacitando y abriendo puertas a nuestros jóvenes. Trayendo maestros de nivel para que el talento de Miraflores siga creciendo.
Los chicos se fueron del fin de semana con más técnica, más fuerza y más pasión por nuestras raíces. Porque defender nuestra identidad también se hace zapateando fuerte.
Felicitaciones a todos los alumnos por el compromiso y las ganas.
Gracias Profe César Zalazar por compartir tu arte. Gracias Profe Lara Ibáñez por el trabajo diario al frente de la Academia.
Desde la Secretaria de Cultura y Juventud de la Municipalidad de Miraflores, seguimos apostando a la cultura, porque la cultura es futuro y es pertenencia.