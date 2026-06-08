Tranquilidad en PAMI: aseguran que los médicos atienden con normalidad

Aumentos en PAMI y la situación en Hurlingham

Según informaron desde el organismo, la protesta actual es llevada adelante por un sector menor y no es respaldada por ningún gremio ni asociación de profesionales. Asimismo, detallaron que la semana pasada PAMI ya había implementado un incremento en la cápita de los médicos de cabecera, elevando el monto de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad al mes de mayo.