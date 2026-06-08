TRANQUILIDAD EN PAMI: ASEGURAN QUE LOS MÉDICOS ATIENDEN CON NORMALIDAD
Desde PAMI llevaron tranquilidad a sus afiliados ante las medidas de fuerza: aseguran que hay baja adhesión y que el hospital de Hurlingham no cerrará.
Frente al conflicto impulsado por un grupo de profesionales, las autoridades de PAMI emitieron un mensaje para llevar tranquilidad a los afiliados. Aclararon que la medida de fuerza tiene muy baja adhesión y remarcaron que la mayoría de los médicos de cabecera continúan atendiendo a los pacientes con total normalidad en sus consultorios.
Aumentos en PAMI y la situación en Hurlingham
Según informaron desde el organismo, la protesta actual es llevada adelante por un sector menor y no es respaldada por ningún gremio ni asociación de profesionales. Asimismo, detallaron que la semana pasada PAMI ya había implementado un incremento en la cápita de los médicos de cabecera, elevando el monto de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad al mes de mayo.
A pesar de este aumento salarial, la obra social nacional reafirmó que mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que representan a los trabajadores de la salud para seguir trabajando en alcanzar nuevos acuerdos que garanticen una atención de calidad para los adultos mayores.
Por otro lado, y ante la circulación de versiones falsas en las últimas horas que generaron preocupación en la zona oeste, las autoridades sanitarias aprovecharon el comunicado para desmentir los rumores y confirmaron oficialmente que el hospital de Hurlingham no va a cerrar.