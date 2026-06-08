¿CÓMO ELEGIR Y COCINAR PRODUCTOS PORCINOS DE FORMA SEGURA?

La carne de cerdo ocupa cada vez más lugar en las mesas argentinas. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, el consumo interno alcanzó en 2025 un máximo histórico de 18,9 kilogramos por habitante, un 8,7% más que el año anterior.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) promueve la adquisición y consumo de carne y productos porcinos seguros. Para ello, identificar el origen de estos alimentos y cocinarlos correctamente resulta una medida de prevención clave frente a la triquinosis, una enfermedad parasitaria que no deja señales visibles en los alimentos, pero puede tener consecuencias graves para la salud.

La triquinosis se transmite a las personas a través del consumo de carne de cerdo insuficientemente cocida o productos derivados –como fiambres y embutidos artesanales– que contienen larvas del parásito Trichinella spp. En las personas, una vez instaladas en el músculo, estas larvas pueden generar una enfermedad crónica.

El cuadro clínico es variable: puede ir desde casos sin síntomas hasta complicaciones graves, dependiendo de la cantidad de larvas ingeridas y del estado inmunológico de cada persona.

La particularidad de esta enfermedad es que los alimentos contaminados no presentan ninguna señal de alerta: la carne infectada no evidencia alteraciones en el aspecto, el color, el olor ni el sabor.

Por eso, la única forma de saber si un producto es seguro es que haya sido analizado en un laboratorio, algo que ocurre de manera obligatoria en todos los establecimientos frigoríficos habilitados por el Senasa.

BUSCÁ LA ETIQUETA ANTES DE COMPRAR

El riesgo de contraer triquinosis está fuertemente asociado al consumo de productos elaborados artesanalmente o adquiridos en circuitos informales, sin el correspondiente control sanitario. Estos productos, aunque pueden resultar atractivos por su origen casero o regional, no siempre son analizados para garantizar su inocuidad.

Por eso, el Senasa recomienda a los consumidores:

Verificar siempre que el fiambre, embutido o producto porcino cuente con una etiqueta que especifique su origen. Ese rótulo garantiza que el producto fue elaborado en un establecimiento habilitado y que la carne fue analizada mediante la técnica de digestión artificial (DA).

Si el producto no tiene etiqueta y se desconoce su origen, se sugiere elegir otra opción alimentaria ya que no vale la pena asumir el riesgo.

Si se cuenta con una pequeña producción de cerdos para autoconsumo, o se realiza caza de cerdos asilvestrados para consumo se recomienda analizar previamente la carne de cada animal a través de la prueba de DA.

COCINÁ BIEN LA CARNE PORCINA

Cuando se consume carne de cerdo fresca también es importante tener en cuenta su cocción. El calor elimina las larvas del parásito, por lo que cocinar correctamente la carne es también una medida de prevención eficaz.

Específicamente, desde el Senasa se recomienda que la carne porcina alcance una temperatura interna de 70 °C en toda la pieza. Una referencia práctica: el interior de la carne no debe conservar el color ni los jugos rosados al momento de servirla. Esta indicación aplica tanto para cortes enteros como para preparaciones que incluyan carne picada o rellenos.

UNA ENFERMEDAD PREVENIBLE

Cada temporada otoño-invierno, el organismo nacional refuerza las acciones de comunicación, dado que es el período en que se registra la mayor cantidad de casos, asociados a la elaboración y consumo de fiambres y embutidos artesanales.

Por eso, dos hábitos simples –verificar la etiqueta al comprar y cocinar bien la carne– son suficientes para proteger la salud propia y de la familia. Aunque la triquinosis es una enfermedad grave y no puede reconocerse a simple vista, es prevenible.