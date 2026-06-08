SÁENZ PEÑA DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR DEL INCENDIO INTENCIONAL DE UN TRANSFORMADOR FRENTE A UNA CLÍNICA

El hombre fue identificado mediante el análisis de cámaras de seguridad. La investigación permitió establecer su presunta participación en el hecho ocurrido durante la noche del domingo.

Efectivos de la Comisaría Primera de Sáenz Peña, en conjunto con personal de la División Investigaciones Complejas, detuvieron este lunes a un hombre de 38 años señalado como el presunto autor del incendio intencional de un transformador eléctrico ubicado frente a una clínica privada.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el director de la Clínica Avenida, quien informó que el domingo por la noche se produjo un foco ígneo en un transformador situado sobre calle Güemes, frente al establecimiento sanitario.

Según manifestó, el fuego fue controlado rápidamente por personal de la clínica mediante el uso de extintores. Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, observaron a un hombre que habría arrojado una bolsa de papel en llamas contra el equipo eléctrico, provocando el incendio.

Tras la denuncia, los agentes llevaron adelante tareas investigativas y el análisis del material fílmico, logrando identificar al supuesto responsable.

Como resultado de las diligencias realizadas junto a la División Investigaciones Complejas, los uniformados localizaron y condujeron al sospechoso desde el barrio Oro Blanco. El hombre fue trasladado a la dependencia policial, previo examen médico, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

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