CHARATA: EL NUEVO EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL SUPERA EL 80% DE AVANCE Y ENTRA EN SU ETAPA FINAL

En este marco, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al intendente de Charata, Rubén Rach, verificaron la obra del nuevo edificio del Registro Civil, que ya presenta un avance superior al 80%.

Se trata de una obra largamente esperada por la comunidad charatense y gestionada por las autoridades locales, que permitirá contar con un espacio moderno, funcional y adecuado para la prestación de los servicios registrales, mejorando la atención a los vecinos y las condiciones laborales del personal. “Estamos supervisando una obra muy importante para Charata, que pronto estará finalizada y permitirá brindar una atención más cómoda, eficiente y acorde a las necesidades de la comunidad”, destacó el ministro Domínguez durante la recorrida.

El nuevo edificio contará con un hall de acceso semicubierto, sala de casamientos, mesa de entrada y atención al público, sala de espera, oficinas administrativas, archivo, sanitarios, office y un sector destinado al Registro Nacional de las Personas (Re.Na.Per).

La construcción se ejecuta mediante sistema tradicional, una metodología que garantiza disponibilidad de materiales, mano de obra especializada y facilita el mantenimiento futuro del edificio. La superficie total de la obra alcanza los 191,73 metros cuadrados.

Durante la visita, las autoridades verificaron el avance de los trabajos y destacaron que la obra se encuentra en la etapa final de ejecución, próxima a ser concluida para poner a disposición de los vecinos un servicio esencial en instalaciones modernas y de calidad.

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