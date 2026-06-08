EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE COMANDANCIA FRÍAS SE LLEVÓ A CABO UN IMPORTANTE ENCUENTRO ZONAL DE HOCKEY, UNA JORNADA DEPORTIVA QUE REUNIÓ A JUGADORES, JUGADORAS Y CUERPOS TÉCNICOS DE LA REGIÓN CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL DESARROLLO DE ESTA DISCIPLINA.
La actividad estuvo a cargo del cuerpo técnico de la Federación, quienes brindaron acompañamiento, capacitación y entrenamiento a los participantes, promoviendo el aprendizaje de aspectos técnicos, tácticos y formativos fundamentales para el crecimiento del hockey.
Este tipo de encuentros representan una valiosa oportunidad para fomentar la integración, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del deporte en las distintas localidades, reafirmando el compromiso con la formación y el desarrollo de los jóvenes deportistas.
Agradecemos a todos los participantes, entrenadores, familias y colaboradores que hicieron posible esta enriquecedora jornada deportiva.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.