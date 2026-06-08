ACCIONAR PREVENTIVO OPERATIVO CERROJO: DETUVIERON A DOS PRESUNTOS AUTORES DE ROBOS Y AMENAZAS

Secuestraron prendas de vestir de interés para una de las investigaciones.

Efectivos del Departamento 911 realizaron un operativo cerrojo en los barrios Solidario y AIPO 160 Viviendas, donde lograron la aprehensión de dos hombres vinculados a distintas investigaciones por delitos contra la propiedad y amenazas calificadas.

El procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia criminal y contó con la participación de personal de la División C.O.M., Patrulla Preventiva y Servicio Externo del Departamento 911.

Durante el operativo fue detenido un joven de 18 años, investigado por una causa de amenazas con arma de fuego y por el hurto de una motocicleta. Además, secuestraron una gorra y un par de zapatillas que serían de interés para la investigación.

En otro procedimiento, realizado en el barrio AIPO 160 Viviendas, los agentes aprehendieron a un hombre de 26 años, señalado como presunto autor de un robo.

Finalmente por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente alojados en la Comisaría Cuarta. La Policía continúa con las tareas investigativas para localizar a otro sospechoso que permanece prófugo.

Relacionado