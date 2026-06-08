ALLANAMIENTO EN DON SANTIAGO III SECUESTRARON MÁS DE 850 GRAMOS DE DROGA Y MUNICIONES EN UNA VIVIENDA

El procedimiento se realizó este lunes en Resistencia. Incautaron marihuana, cocaína, cartuchos, un cargador de pistola y otros elementos de interés para la investigación.

En el marco de una orden de allanamiento ejecutada en una vivienda del barrio Don Santiago III de Resistencia, efectivos policiales secuestraron una importante cantidad de estupefacientes, municiones y otros elementos vinculados a una causa por lesiones con arma de fuego.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Decimotercera junto al Departamento C.O.E. y contó con la presencia del ayudante fiscal. Durante la requisa, en una habitación perteneciente a un adolescente de 17 años, los agentes hallaron 364 dosis de marihuana con un peso total de 372 gramos, una bolsa con cogollos de cannabis de 481 gramos, 98 dosis de cocaína con un pesaje de 19 gramos, además de un teléfono celular.

Asimismo, secuestraron un cargador de pistola con cinco cartuchos calibre 9 milímetros y un cartucho calibre .38 largo, elementos considerados de interés en una causa por supuestas lesiones con arma.

También fueron incautadas dos bombas de agua, cuya procedencia será investigada.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, el adolescente fue notificado de las actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Las investigaciones continúan.

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