MES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

En el marco del 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos de las personas mayores.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de equipos de la Dirección del Sistema Integral Gerontológico, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, se llevará a cabo durante todo el mes de junio una serie de actividades orientadas a promover los derechos y el sistema de protección de los adultos mayores, cuestión que se viene abordando de forma sostenida desde la cartera.

La propuesta, invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, la inclusión, la solidaridad y el reconocimiento, otorgando formas de vidas dignas, a quienes con experiencia y trayectoria, han contribuido al desarrollo de nuestras comunidades y se encuentran atravesando la vejez. El buen trato hacia las personas mayores implica valorar su autonomía, escuchar sus opiniones, respetar sus decisiones, garantizando su participación activa en todos los ámbitos de la vida social. Asimismo, nos compromete a prevenir, visibilizar y erradicar toda forma de violencia, abuso, negligencia, discriminación o abandono hacia los mayores.

Entre las actividades previstas de promoción y concientización durante todo el mes, se pueden mencionar: talleres, charlas y actividades socio recreativas como teatro, yoga, danzas folclóricas, tanto en clubes de adultos mayores y espacios de jubilados, como con actividades intergeneracionales en establecimientos educativos con niños y adolescentes, más encuentros en distintos espacios al aire libre donde ya se viene articulando en el territorio, muchas de ellas contando con el apoyo y participación de áreas gerontológicas de municipios.

También, se prevé la realización del conversatorio Hacia una Vejez Libre de Violencias: Conciencia, Prevención y Acción Comunitaria, programado para el día 18 de junio en la ciudad de Resistencia, con réplica en Presidencia Roque Sáenz Peña, generando mayores espacios de reflexión, intercambio y fortalecimiento en torno a los derechos de los adultos mayores.

Como cierre de las actividades programadas, se llevarán adelante dos eventos públicos y comunitarios, articulados con municipios de la Región Metropolitana y el de Presidencia Roque Sáenz Peña, en los cuales personas adultas mayores podrán participarán activamente promoviendo la difusión y visibilización del Decálogo del Buen Trato al Adulto Mayor.

Convocamos a la comunidad, a las instituciones, a las familias y a los distintos actores sociales a promover vínculos basados en el respeto y el cuidado, fortaleciendo una cultura que reconozca a las personas mayores como sujetos plenos de derechos. Porque una sociedad que respeta a sus adultos mayores, es una sociedad más justa, humana y solidaria con todos.

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