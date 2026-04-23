ATENCIÓN BIBLIOTECARIOS: ABRE PERÍODO DE TACHAS DE INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 2026

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, informa a los docentes bibliotecarios de toda la provincia que se habilitará el Período de Tachas correspondiente a la Inscripción Extraordinaria 2026, destinada a la cobertura de cargos de interinatos y suplencias para el ciclo lectivo en curso.

El mismo se desarrollará desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, en la sede de la Junta de Bibliotecas, ubicada en Gobernador Bosch 99, Nave 3, en la ciudad de Resistencia, en el horario de 8 a 16.

Durante este período, los aspirantes podrán verificar y, en caso de corresponder, realizar observaciones sobre su situación en las listas provisorias, que estarán disponibles tanto en la plataforma Tu Gobierno Digital, a través del Sistema Integral de Educación (SIE), en el apartado “Juntas -Listas vigentes”, como en la sede del organismo.

Desde la cartera educativa se recomienda a los postulantes que, a partir del inicio del período, ingresen a Tu Gobierno Digital -SIE- “Inscripción realizada” -Junta de Bibliotecas -Ver estado de inscripción”, a fin de constatar sus datos. En caso de detectar inconsistencias, deberán gestionar el proceso de tachas mediante el sistema, seleccionando la opción “Editar”, incorporando la documentación requerida, guardando los cambios y enviando la solicitud a la Junta.

Para consultas o reclamos, los interesados podrán acercarse de manera presencial a la sede de la Junta de Bibliotecas o comunicarse vía correo electrónico a juntacbcas@gmail.com.

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