CASTELLI: ATRAPARON A UN HOMBRE QUE HUÍA EN COLECTIVO PARA UN ROBO

Un joven de 26 años fue detenido este miércoles por la noche, cuando intentaba huir en colectivo tras cometer un robo en Juan José Castelli.

La captura se concretó en un control vial montado sobre la Ruta Nacional 95, en el marco de un operativo cerrojo.

El procedimiento se activó cerca de las 23.20 del miércoles, luego de que el Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Castelli alertara que el presunto autor del hurto había abordado un colectivo de media distancia con destino a otra ciudad.

Con esa información, efectivos de la Comisaría Tercera, junto a personal de Tránsito Urbano y Patrulla Vial, desplegaron un control en la intersección de la ruta y calle 51. Al arribar el micro, los agentes identificaron al sospechoso al momento de descender.

Durante la requisa, hallaron entre sus pertenencias un teléfono celular marca Motorola y la suma de 120.000 pesos en efectivo, elementos que coincidían con lo denunciado por la víctima horas antes.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Castelli, el joven fue notificado de su aprehensión en la causa por «supuesto hurto» y quedó alojado en la dependencia policial. En tanto, se aguardaba el arribo de una comisión policial para su traslado junto a los bienes secuestrados.