APTASCH CONVOCA A UNA NUEVA MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES, CONTRA EL AJUSTE PROVINCIAL Y NACIONAL

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) convoca a una nueva jornada de movilización de trabajadores, que se realizará este jueves 23 de abril, desde las 19 horas, con punto de concentración en el mástil de la avenida 9 de Julio de Resistencia.

La convocatoria, impulsada por la Multisectorial de los Trabajadores del Chaco, se enmarca en una jornada de protesta contra las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional y provincial, que impactan de manera directa sobre los trabajadores y los servicios públicos esenciales.

En este sentido, la movilización se plantea en defensa del salario, de la negociación colectiva y de derechos fundamentales que hoy se encuentran en retroceso.

Desde Aptasch destacan la importancia de esta instancia de unidad para «visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema de salud pública, así como también la necesidad de defender la educación en todos sus niveles, la universidad pública y las políticas de protección social». Asimismo, se remarca la urgencia de abordar la problemática alimentaria que afecta a amplios sectores de la población.

Por ello, desde el gremio indicaron que «convocamos a todos los trabajadores de la salud y a la ciudadanía en general a sumarse a esta jornada, entendiendo que la defensa de los derechos laborales y sociales requiere de la participación activa y colectiva en las calles».