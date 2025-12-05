CASTELLI: CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2025 EN EL CDI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 4 de diciembre, en las instalaciones del CDI, se llevó adelante el cierre del ciclo lectivo de las salitas de 2 y 3 años de los turnos mañana y tarde. Esta iniciativa, impulsada por el municipio, brinda a niños y niñas la posibilidad de acceder a un esquema de estimulación temprana, combinando habilidades recreativas y de aprendizaje para favorecer su futura inserción en el sistema educativo 👧👦📚.

El intendente Pío Sander destacó que “los CDI son muy necesarios, ya que los niños pueden acceder a un esquema de estimulación temprana gracias a que el lugar cuenta con un grupo de profesionales capacitados, lo que permite una inserción más sencilla en el sistema educativo” 🗣️🏫.

La jornada fue sumamente emotiva, con números artísticos, bailes y canciones preparados por los infantes para el disfrute de las familias ❤️🎶. Además, se realizó la entrega de carpetas y certificados a los pequeños.

Las autoridades educativas recibieron a las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Pío Sander. También estuvieron presentes:

* el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes

* la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander

* el secretario de Cultura y Turismo, Ruben Romero

* el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender

* el coordinador de Relaciones con la Comunidad, Cesar Luis Illesca

