EL DÓLAR OFICIAL YA ACUMULA UNA BAJA DE 5,4% EN 2026 Y SE MANTIENE LEJOS DEL TECHO DE LA BANDA

El tipo de cambio minorista cerró por tercera rueda consecutiva en $1.400 en Banco Nación, mientras el blue subió $5 y volvió a ubicarse en $1.415.

A cuánto cotiza el tipo de cambio hoy 23 de abril. Imagen: Freepik

El mercado cambiario volvió a transitar una jornada de relativa tranquilidad. El dólar oficial se mantuvo estable por tercera rueda consecutiva en el segmento minorista, mientras que los tipos de cambio paralelos registraron movimientos acotados y continuaron por encima de la cotización bancaria. En las pizarras de Banco Nación, el dólar minorista cerró sin cambios en $1.400 para la venta. De esta forma, el billete acumula una caída de $80 en lo que va del año.

En el mercado oficial mayorista, referencia para el comercio exterior, el tipo de cambio avanzó $2,50 y finalizó en $1.378 para la venta. Pese al leve rebote diario, el dólar oficial continúa muy por debajo del límite superior del esquema cambiario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina, que este miércoles se ubicó en $1.690,29. Eso dejó una distancia de $312,29, equivalente al 22,7% respecto del techo de la banda, margen que la autoridad monetaria aprovecha para intervenir con compras de divisas y reforzar reservas.

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