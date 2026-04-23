EL GOBIERNO POSTERGA LA PRIVATIZACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE GNL POR UN AÑO

En medio de la suba internacional de precios por el conflicto en Medio Oriente, el Ejecutivo decidió aplazar un año la transferencia al sector privado de la importación de gas licuado.

Enarsa continuará al frente de la importación de GNL por un año más.

El Gobierno argentino decidió postergar la adjudicación del agente comercializador-agregador que a partir de este año iba a estar a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización en el mercado interno durante el período invernal. La medida implica que la estatal Enarsa continuará al frente de estas operaciones en 2026.

En la licitación competían dos empresas: Naturgy y Trafigura, y tras un desempate la primera había presentado la mejor oferta, con un precio de u$s4,50 el millón de BTU frente a los u$s4,57 de su competidora. Sin embargo, el contexto internacional cambió de forma abrupta por la guerra en Medio Oriente, lo que llevó al Ejecutivo a evitar una adjudicación que pudiera derivar en mayores costos para la industria y los usuarios.

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