EL PETRÓLEO SUBE POR ENCIMA DE LOS U$S100 Y LAS BOLSAS VUELVEN A CAER ANTE LA FRAGILIDAD DE LA TREGUA

El gobierno iraní insiste en que EEUU levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, mientras se extienden las negociaciones, aunque sin señales de avances.

Los mercados en Asia y Europa bajan este jueves. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves y amenaza con cortar la racha récord en la bolsa norteamericano. El estancamiento de las conversaciones entre EEUU e Irán y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento en los precios del petróleo.

Irán se apoderó de dos barcos este miércoles, fortaleciendo su control sobre el estrecho. En paralelo, Trump también mantuvo su bloqueo naval, mientras que el presidente del parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que un alto el fuego total sólo tiene sentido si se levanta el bloqueo.

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