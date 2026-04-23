EL GOBIERNO NEGÓ EL INGRESO DE TODOS LOS PERIODISTAS ACREDITADOS EN CASA ROSADA
El Ejecutivo de Javier Milei no renovó los permisos de la totalidad de los medios, en una decisión arbitraria e ilegal, a raíz de una denuncia de Casa Militar. La Sala de Prensa, cerrada hasta nuevo aviso.
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El gobierno de Javier Milei no renovó las acreditaciones de todos los periodistas que trabajan en Casa Rosada, luego de una denuncia presentada por Casa Militar.