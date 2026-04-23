BLOQUEO, TREGUA FRÁGIL Y RIESGO REGIONAL: LA GUERRA ENTRE IRÁN Y EEUU ABRE UNA FASE DE DESGASTE CON IMPACTO GLOBAL

Estados Unidos sostiene el bloqueo naval contra Irán, extiende una tregua sin fecha definida y enfrenta un estancamiento diplomático que agrava la incertidumbre, mientras en paralelo se desarrollan movimientos clave en Washington y crecen los focos de tensión en Medio Oriente , con consecuencias que ya impactan en la seguridad regional y el mercado energético global .

El conflicto entra en una etapa de desgaste sin un calendario concreto para su resolución. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fueron canceladas esta semana en Pakistán, dejando el proceso diplomático en pausa. En ese escenario, el presidente Donald Trump afirmó el miércoles que no hay un plazo establecido para el fin de la guerra y decidió prorrogar el alto el fuego tras el fracaso de las negociaciones con Teherán.