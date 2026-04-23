MÁS INVERSIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL SERVICIO PENITENCIARIO DEL CHACO

En el 18° aniversario de la institución, el Gobierno provincial destacó avances en infraestructura, ascensos y capacitación del personal.

En el marco del 18° aniversario del Servicio Penitenciario Provincial del Chaco, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, encabezó una jornada conmemorativa en la que se destacaron avances en materia de inversión, profesionalización y fortalecimiento institucional.

Durante el acto, el funcionario remarcó que, bajo la gestión del gobernador Leandro Zdero, se consolida una política de seguridad enfocada en resultados concretos. En ese sentido, se realizó un reconocimiento a alcaides generales y se anunciaron medidas orientadas a mejorar la capacidad operativa del sistema penitenciario.

Entre los principales avances, se destacó la incorporación de más de 300 nuevas plazas en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, así como el anuncio de las futuras Unidades Penales N° 9 y 10. Además, se concretaron 287 ascensos dentro de la fuerza, en línea con el objetivo de jerarquizar la carrera penitenciaria.

El ministro también subrayó la incorporación de nuevas tecnologías y programas de capacitación continua para el personal, junto con el fortalecimiento del trabajo articulado entre fuerzas federales y la Policía del Chaco. Estas acciones buscan optimizar la prevención del delito y mejorar los niveles de seguridad en toda la provincia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que, a 18 años de su creación, el Servicio Penitenciario del Chaco se consolida como una institución en crecimiento, con estándares que la posicionan entre los principales sistemas penitenciarios del país.

Las autoridades coincidieron en que la combinación de inversión en infraestructura, formación del personal y coordinación interinstitucional será clave para sostener el proceso de modernización y responder a las demandas actuales en materia de seguridad.

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