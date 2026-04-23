LIGA PROFESIONAL: BOCA VISITA A DEFENSA Y JUSTICIA LUEGO DEL GRAN TRIUNFO EN EL SUPERCLÁSICO

El «Xeneize» de Claudio Úbeda arrastra un invicto de 13 partidos. Hoy, a las 20, jugará ante el «Halcón» en Florencio Varela.

Boca visitará hoy a Defensa y Justicia, en el inicio de la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, con el objetivo de extender su buen momento luego del triunfo ante River en el Superclásico y de conseguir la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 20 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1-0 a River en el Superclásico gracias al gol de penal de Leandro Paredes, para además extender su invicto a 13 partidos.

Los dirigidos por Claudio Úbeda no solo atraviesan un buen momento en el Torneo Apertura, donde están terceros en la Zona A, sino que tuvieron un comienzo ideal en la Copa Libertadores tras los triunfos sobre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De cara a este encuentro, Úbeda, optará por poner un equipo con mayoría de suplentes, con el objetivo de resguardarlos de cara al enfrentamiento de la semana que viene con Cruzeiro por la Libertadores.

En caso de quedarse con el triunfo, el «Xeneize» se asegurará la clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia, por su parte, había tenido un gran inicio en este Torneo Apertura, ya que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, por lo que necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia. Los dirigidos por Mariano Soso están octavos en la Zona A y ya no tienen margen de error.

SE RECUPERA PALACIOS

Boca recibió la buena noticia de que poco a poco podrá volver a contar con Carlos Palacios, que se acerca a estar en óptima condición física.

Si bien el chileno no fue citado para enfrentar hoy a Defensa y Justicia y tampoco lo será para el duelo del martes con Cruzeiro por la Libertadores, sí viajaría con el equipo a Brasil y podría sumarse a entrenar con sus compañeros el miércoles, en caso de que la planificación del cuerpo técnico salga acorde a lo planeado.

El ex Colo Colo fue intervenido quirúrgicamente hace un mes por un cuadro de sinovitis que afectó su rodilla derecha.

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