Revés judicial para el Gobierno: ordenan mantener los pagos del programa Volver al Trabajo

Asimismo, el magistrado subrayó la urgencia de la medida al advertir que la finalización de los pagos, anunciada a comienzos de abril, generaba un escenario de «peligro en la demora» que podía dejar sin ingresos a miles de personas en el corto plazo.

Por último, sostuvo que existían elementos suficientes para considerar verosímil el derecho reclamado por los demandantes y que no intervenir de manera inmediata podía tornar ilusoria la protección de esos derechos, motivo por el cual resolvió hacer lugar a la cautelar.

Ante esto, el dirigente social Eduardo Belliboni manifestó: «La Justicia acaba de darle un reves a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores. Le da carácter colectivo es decir para todos. Le da 3 días para devolver. Le dice que si no cumple le va a poner multa inmediata. ¡¡¡La lucha rinde!!!».