CRISIS ECONÓMICA: UN RESTAURANTE DE ALTA COCINA CERCANO A LUJOSOS BARRIOS PRIVADOS CERRÓ Y REMATAN TODO
Un empresario bajó la persiana de su restaurante en Canning, provincia de Buenos Aires, y ahora vende desde las sillas hasta la cava maduradora de carne.
¿Qué pasa cuando un restaurante baja la persiana? Entre firmas de acuerdos y pagos de saldos adeudados, hay que encontrar nuevo uso para los activos de la empresa, desde los muebles y la vajilla hasta el equipamiento de la cocina. Así terminaron en un remate online las cosas del restaurante Bertto.
Definido como un restaurante de alta cocina, Bertto funcionó hasta hace poco en Mariano Castex 3659, como consta aún en el perfil de Instagram que sigue activo.
El restaurante había abierto en abril de 2023 con una propuesta de gastronomía de autor en la zona sur del Gran Buenos Aires que incluia desde una cava de vinos hasta una de carne madurada.
La parrilla, se puede presumir, era el fuerte de un restaurante con un salón acogedor, descontracturado y moderno, y una propuesta para un público dispuesto a pagar una suma por encima del ticket promedio.
Lo que ocurre es que la caída del consumo -y del poder adquisitivo- lograron que después de tres años se agote el público para el cual estaba pensado el negocio.
Así es como salieron a remate el martes de esta semana a través de un sitio especializado tanto el mobiliario como los equipos de la cocina y hasta los inodoros de los baños.
Hay lotes de 82 vasos de vidrio; de sets de coctelería; de 20 platos de 28 centímetros de diámetro; de 49 cuchillos para asado; de ocho jarras de vidrio; y de equipos de gran porte como un freezer de dos tapas.
El remate de esta semana en Canning, provincia de Buenos Aires, llega apenas días después de que una pizzería del microcentro porteño tuviese que pasar por el mismo proceso, y se suma a los cierres registrados en masa desde el comienzo de 2026.
Uno de los más notables fue el cierre del icónico Brighton, también en el microcentro porteño, que no pudo sobrevivir a la enésima caída en el consumo que registró el país.