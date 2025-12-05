CHACO CONCRETÓ TRES NUEVOS OPERATIVOS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS

El Ministerio de Salud del Chaco, junto al Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante (Cucai), llevó adelante tres nuevos operativos de donación de órganos, gracias al acto solidario de tres donantes chaqueños.

Dos operativos tuvieron lugar en el Hospital Perrando de Resistencia, mientras que el tercero se realizó exitosamente en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Estos procesos de ablación y donación posibilitaron que pacientes de distintas provincias recuperen la visión, luego de recibir un trasplante de córneas.

Donación de órganos.

Pacientes con enfermedades o lesiones oculares pueden recuperar la visión y volver a realizar actividades cotidianas que habían quedado limitadas.

«Es importante destacar que, además de la donación de órganos, la donación de tejidos como las córneas cumple un rol fundamental, mejorando significativamente su calidad de vida», señaló el doctor Walter Bonfanti, director de Cucai Chaco.

Con estos últimos operativos, Chaco llega a 20 realizados en el año y hubo 69 pacientes trasplantados.