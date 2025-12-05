CASTELLI: OBRAS PÚBLICAS REPONE CABLEADO SUSTRAÍDO Y RESTABLECE LA ILUMINACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Juan José Castelli inició la reposición del cableado que había sido sustraído de manera ilegal, un hecho delictivo que aún no pudo ser esclarecido.

El municipio asumió el compromiso y comenzó nuevamente la colocación de los cables para restablecer la iluminación en calle Reconquista, sector que había quedado completamente a oscuras debido al accionar de delincuentes. ⚠️🌙

Asimismo, desde el área solicitaron el compromiso y la colaboración de los vecinos para llamar y denunciar cualquier movimiento sospechoso o presencia de personas ajenas al lugar, ya que estos actos de personas inescrupulosas dañan la propiedad pública y perjudican a toda la comunidad.

