MÁS OBRAS DE BACHEO EN JUAN JOSÉ CASTELLI

Este jueves 4 de diciembre se dio inicio a nuevos trabajos de bacheo en la ciudad. En esta oportunidad, las intervenciones se realizan sobre las calles Mariano Moreno y Rivadavia.

🏗Desde el municipio señalaron que se continúa reparando sectores de la infraestructura vial que, debido al paso del tiempo, presentan deterioro y requieren intervención para garantizar un tránsito vehicular seguro y fluido. Estas mejoras resultan fundamentales para prevenir accidentes y mejorar la circulación diaria.

👷El personal del área comenzó con la remoción de las partes dañadas del pavimento para proceder luego a la colocación del material nuevo. Se solicita a los vecinos circular con precaución, dado que en la zona trabajan maquinarias pesadas.

