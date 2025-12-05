NBCH ACOMPAÑA “LA NOCHE DE LAS PEATONALES” CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA COMPRAR CON TARJETA TUYA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes 5 de diciembre, Resistencia vivirá una nueva edición de “La Noche de las Peatonales”, una propuesta que transformará el microcentro en un corredor nocturno de compras, cultura y espectáculos. En este marco, Nuevo Banco del Chaco acompaña la jornada con una promoción especial para incentivar las ventas y favorecer a los consumidores: 15% de bonificación y 4 cuotas sin interés pagando con Tarjeta Tuya en comercios adheridos.

La promoción estará vigente únicamente durante la jornada del evento, permitiendo que vecinos y visitantes aprovechen una noche de descuentos, opciones de financiamiento y la amplia oferta comercial del centro de la ciudad.

La promoción forma parte del compromiso del banco con el desarrollo económico provincial, brindando herramientas para fortalecer el movimiento comercial previo a las fiestas de fin de año. La posibilidad de financiar compras en 4 cuotas sin interés y acceder además a una bonificación genera un incentivo concreto para que las personas realicen sus compras en comercios de Resistencia.

Los beneficios están disponibles para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Crédito, Tuya Joven, Tuya PyME y Tuya Recargable.

La propuesta combina entretenimiento, comercio y gastronomía para generar un ambiente festivo que invita a recorrer el centro y aprovechar la promoción con Tarjeta Tuya.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

